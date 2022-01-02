"Переход Миколенко в Эвертон? Это круто. Виталий Миколенко молод, но уже получил хороший опыт, защищая цвета Динамо в чемпионате, в еврокбуках и, конечно, выступая за сборную Украины. Виталию нужно двигаться дальше, искать мотивацию, поскольку, мне кажется, после чемпионата Европы этому защитнику нужен новый вызов.

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Когда нет серьезной конкуренции, можно остановиться в прогрессе. Сейчас для Миколенко идеальный вариант, чтобы стать на ступеньку выше в своем развитии. Готов ли он покорить АПЛ? Думаю, покорить здесь не совсем уместное слово, но на то, чтобы не потеряться в одной из сильнейших лиг Европы, этот исполнитель способен.

Хотя, конечно, сначала Миколенко понадобится адаптация не только индивидуальная, но и к тактическим требованиям. И важную роль здесь играет языковой барьер, к этому фактору тоже следует отнестись со всей ответственностью. Для киевского Динамо это большой плюс не только в финансовом плане, потому что Миколенко становится примером для многих молодых игроков, показывая, как нужно развиваться.

Но то, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для английской Премьер-лиги, есть факт. У Виталия хорошая скорость, передача. Он силен в единоборствах. Может сыграть не только левого защитника, но и центрального левого при обороне в три защитника. Мирча Луческу пробовал Миколенко и в середине поля. Виталий хорошо обучен тактически", – рассказал Шевчук в комментарии Bookmaker-ratings.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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