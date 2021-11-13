Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко предпочитает не реагировать на трансферные слухи.

"Дженоа? Даже комментировать это не хочу, ведь нечего сказать...

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Со здоровьем все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с Черноморцем буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Здесь уже, как решит медицинский штаб", – цитирует Миколенко footboom.

Напомним, после назначения Андрея Шевченко главным тренером Дженоа итальянские СМИ начали сватать в генуэзскую команду ряд игроков. В частности, кандидатуру Виталия Миколенко называют одной из приоритетных.

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