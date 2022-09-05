Украинские легионеры провели достаточно плодотворный уикенд в европейских первенствах – хватало как диаметральных выступлений, так и шикарных голов.

Европейский уикенд традиционно не обошелся без заметного участия украинских легионеров. Лучшую прессу заслужил защитник Эвертона Виталий Миколенко, который в мерсисайдском дерби не позволил развернуться Мохамеду Салаху, грозному бомбардиру Ливерпуля.

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