Новоиспеченный защитник "ирисок" Виталий Миколенко уже выбрал игровой номер, под которым будет выступать в составе ливерпульской команды.

Украинский защитник Виталий Миколенко будет выступать в Эвертоне в футболке с номером 19, сообщает официальный твиттер "синих".

"Всегда мечтал играть в Премьер-лиге": Миколенко – о переходе в Эвертон и ожиданиях от АПЛ

Кстати, в своей карьере экс-звезда Динамо выступал лишь под двумя цифрами – 42 и 16. С номером 16 на спине он провел последние четыре сезона в киевском клубе и два года в сборной Украины.

Напомним, о переходе украинца ливерпульцы объявили сегодня, 1 января. Сумму трансфера официально не разглашали, однако, по неофициальным данным, Динамо получит за своего игрока около 20 млн евро.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу