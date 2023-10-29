Миколенко оказался в старте Эвертона на матч против Вест Хэма – украинцу выделили особую роль
14:13 - Читати українською
Виталий Миколенко остается железным игроком основы Эвертона.
Украинец выйдет на гостевой матч 10 тура АПЛ против Вест Хэма с первых минут. Стартовый свисток в 15:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а Футбол 24 проведет текстовый онлайн.
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Миколенко в шестой раз подряд получает место в старте на поединок АПЛ. Эвертон выбрал лицо украинца для презентации состава в соцсетях.
Стартовый состав Эвертона:
Стартовый состав Вест Хэма:
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