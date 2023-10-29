Украинец выйдет на гостевой матч 10 тура АПЛ против Вест Хэма с первых минут. Стартовый свисток в 15:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а Футбол 24 проведет текстовый онлайн.

Тоттенхэм на выезде удержал победу над Кристалом Пэлас и закрепился на вершине АПЛ

Миколенко в шестой раз подряд получает место в старте на поединок АПЛ. Эвертон выбрал лицо украинца для презентации состава в соцсетях.

Стартовый состав Эвертона:

Стартовый состав Вест Хэма: