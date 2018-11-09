Миколенко: О вызове в сборную Украины узнал из интернета

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал победу киевлян в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы над Ренном (3: 1).

"Мы настраивались быть хозяевами поля, контролировали мяч, и все получалось.

Пропущенный мяч? Нужно смотреть повтор. Мне кажется, боковой арбитр ошибся, там был офсайд.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов

Мой гол? Рад, что победили. А то, что я забил – заслуга всей команды. Что касается моего вызова в сборную, то я о нем узнал из интернета", – сказал Миколенко в эфире телеканала Футбол 1.

Динамо красиво обыграло Ренн и возглавило свою группу Лиги Европы