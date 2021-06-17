"Провели хороший первый тайм, а второй – хуже. Мы поддержали Руслана, когда он не забил пенальти. Это такой же игровой момент, как и с ошибкой в ​​обороне. Вся команда побеждает, и вся команда проигрывает. Конечно, футболист негативно переживает такие моменты, но главное, что мы победили, и все закончилось хорошо.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов

Выигрывать на таких турнирах очень приятно. Это добавляет уверенности, но камень с плеч не упал. Все хотят победить в следующей игре. Сегодня была хорошая атмосфера, идеальное поле. Как игралось против Пандева? Это был не мой визави. Пандев играл против наших центрбеков. Видно, что это опытный человек, знает, куда бежать и отдавать мяч. Видно, что это звезда с высоким классом", – сказал Миколенко в эфире Футбол 1.

Заметим, сборная Украины сыграет матч третьего тура Евро-2020 против команды Австрии в понедельник, 21 июня.

Украина с боями победила Северную Македонию – 2 нереализованных пенальти, исторические герои в тяжелом матче Евро-2020