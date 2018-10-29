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Миколенко: Не могу сказать, что мне трудно в психологическом плане

26 октября 21:01 54 Читати українською
Миколенко: Не могу сказать, что мне трудно в психологическом плане
Виталий Миколенко против Ренна / ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал матч против Ренна в 3 туре Лиги Европы и оценил свое психологическое и физическое состояние.

"Если тренер похвалил, значит сыграл хорошо. Главную оценку игрокам дает тренерский штаб. Легко точно не было. Игра была тяжелой, нужно было все время отрабатывать и в обороне, и в атаке. У Ренна подобраны очень индивидуально сильные игроки, противостоять им было непросто.

Миколенко прокомментировал свой дебют за Динамо в Лиге Европы

Поддержка тренеров и партнеров придает сил и уверенности, за это я очень благодарен команде. Но не могу сказать, что мне трудно в психологическом плане. Год назад, когда я только дебютировал в первой команде, было трудно, а сейчас я уже психологически себя подготовил, гораздо увереннее себя чувствую.

Ренн – Динамо – видео голов

Физические кондиции? Ответ могут дать только сами игры. Пока трудно сказать, ведь мы сыграли только два матча после паузы. Возможно, после третьей-четвертой игры будет какая-то ротация", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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