"Я надеюсь, что мое плечо поможет Русину и придаст ему уверенности – это его второй вызов в сборную. Я уверен, что он не просто так здесь и сможет помочь сборной – выйти на поле или на тренировках. Каждый приезжает в сборную, чтобы помочь получить три очка.

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Изменила ли его Англия после перехода в Чемпионшип? Не знаю, посмотрим. На поле не видел его, но думаю, что в быту у него новая жизнь. Что-то новое, чему-то учится – будет только расти с каждым днем.

Назарий приехал ко мне в гости перед сборной, поэтому надеюсь, что у меня будет какой-то выходной – и мы с девушкой приедем поддержать его на матч Сандерленда.

Помочь ему с изучением английского? У него есть учитель. Но не скажу, что сам очень хорошо знаю английский, поэтому не буду его сильно "травить". Хочешь не хочешь – тебе нужно изучать язык, потому что находишься там, надо иметь коммуникацию с партнерами по команде, в быту", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, это уже второй вызов Русина в лагерь национальной команды. В прошлый раз Назарий не попал даже в заявку "сине-желтых", ограничившись лишь совместными тренировками.

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