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Миколенко назвал один из самых памятных матчей 2019 года

8 января 18:47 147 Читати українською
Миколенко назвал один из самых памятных матчей 2019 года
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил один из важнейших для себя матчей 2019 года.

"Матч против Шахтера в Кубке Украины – один из самых запоминающихся матчей 2019 года. Он оказался самым эмоциональным и самым сильным по игре за весь год. Когда команда находится в меньшинстве, судья пытается уравнять количество игроков и шансы на победу.

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Я ожидал, что будет удаление одного из "горняков". Так и произошло. Мы перехватили инициативу. Перед дополнительными таймами подбодрили друг друга и собрались. Нужно было выдержать еще 30 минут прежде всего физически, потому что мы выходили на дополнительное время в меньшинстве. Результат и игра показали, на что способна наша команда", – сказал Миколенко в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо в добавленное время победило Шахтер со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Арбитр поединка Виктор Копиевский показал 2 красные карточки – сначала он удалил Владимира Шепелева, а затем отправил отдыхать Тараса Степаненко.

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