Защитник сборной Украины Виталий Миколенко перед решающим матчем с Италией вспомнил судьбоносный поединок против Португалии за право выступать на чемпионате Европы 2020 года.

"Мы играли с Португалией (2:1) за выход из группы на Евро-2020. Если бы мы выиграли – выходили бы, ничья – еще было бы под вопросом. Тогда они были действующими чемпионами Европы. И ничего, выиграли. Мы очень хорошо тогда играли.

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Тогда у Тараса Степаненко была красная карточка, немножко игра изменилась. Мы выстояли на последних минутах и вышли на Евро. Надеюсь, на этот раз будет так же.

В этой игре у меня получился хороший ассист. Считаю, лучший в карьере (на 27-й минуте Виталий отдал результативную передачу на Ярмоленко, – прим.)", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится уже сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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