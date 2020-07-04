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Миколенко назвал козыри Шахтера перед матчем с Динамо

4 июля 16:13 - Читати українською
Миколенко назвал козыри Шахтера перед матчем с Динамо
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко верит в победу своей команды над подопечными Луиша Каштру.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"В моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы ради победы в этом матче. Я вместе со всеми еще не готовлюсь. Вместе с медицинским персоналом прилагаю все усилия, но сказать наверняка, удастся ли успеть восстановиться к игре с Шахтером, невозможно.

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Относительно напряженности и зрелищности... Думаю, у Шахтера тоже будет мотивация играть на победу – наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над Шахтером для нас очень важна.

В этом сезоне мы трижды уступили дончанам в чемпионате Украины. Поэтому четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас.

Относительно козырей соперника... Учитывая то, что на Шахтер не будет давить результат и турнирное положение, думаю, они будут играть раскованно, могут полностью раскрыться и проявить себя с лучшей стороны. Соперник уже стал чемпионом и будет играть на моральном подъеме", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 4 июля, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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