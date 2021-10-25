"Мистер в перерыве сказал нам делать меньше длинных передач, больше контролировать мяч. Также он провел три замены, которые помогли нам. Во втором тайме все очень хорошо получилось.

Петраков планирует неожиданный вызов Гармаша – хавбек Динамо не играл за сборную Украины 4 года

Поприветствовали ли Гармаша с потенциальным вызовом в сборную? Нет, еще не приветствовали, поскольку еще не было официального вызова. Конечно, он готов к вызову.

Гол Цыганкова? Бущан перед вторым таймом посоветовал чаще бить по воротам, на что Витя сказал, что нет моментов для ударов. И вот у него появился момент, и он пробил", – цитирует Миколенко сайт Динамо.

За последние 4 матча киевлян в УПЛ Гармаш сумел отличиться 4-мя голами, и по инфориации СМИ, Петраков планирует вызвать Дениса в национальную команду на матчи против Боснии и Болгарии.

Динамо дожало Днепр-1: два лица команды Луческу, шедевр Цыганкова, Гармаш снова в огне