"Если честно, по сравнению с матчем против Олимпика, сегодня были идеальные погодные условия. Результатом игры немного расстроен, ведь пропущенный мяч придется в любом случае отыгрывать и забивать на выезде. Я еще не успел посмотреть момент с пропущенным голом. Тренер даст анализ игры, а сейчас по горячим следам ничего не могу сказать.

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Я перед матчем уже говорил в интервью, что Брюгге идет на первом месте в чемпионате Бельгии, и независимо от того, играют ключевые футболисты или резервисты – это очень хорошая команда. Мы тщательно разобрали Брюгге, тренер подготовил весь анализ игры. Считаю, что подготовились мы хорошо.

Играть в гостях в любом случае будет сложнее. Но сейчас у нас впереди игра с Десной и борьба за чемпионство. Поэтому сейчас все мысли – о Десне, а не об ответном матче с Брюгге. Поле было хорошего качества. В целом условия были хорошими, если не учитывать температуру -10", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

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