Летом "ириски" планируют вернуть Нильса Нкунку из аренды в Стандарде, прогнозирует Liverpool Echo.

Шедевр Миколенко признан лучшим голом Эвертона в сезоне – украинец чуть не забыл поблагодарить фанатов

Перед началом сезона Эвертон отпустил молодого француза и остался с единственным профильным левым защитником – Люкой Динем. В январе его "разменяли" на Виталия Миколенко, который неплохо влился в коллектив, но также не имел достойной замены. В случае травмы украинца на поле выходили Годфри или Кенни, для которых левый фланг защиты – не основная позиция.

Нкунку отыграл за Стандард 24 матча, но результативными действиями не отмечался. 21-летний защитник вернется в лагерь Эвертона и за лето попытается доказать Фрэнку Лэмпарду свои претензии на место в составе команды.

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