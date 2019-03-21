Миколенко: Надеюсь, Жуниор Мораес поможет сборной Украины

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал вызов Жуниора Мораеса в национальную команду.

"Вместе с Мораесом целый год играли за Динамо. Здесь, в сборной, поздравили, как и всех дебютантов. Поможет ли команде? Надеюсь на это",– цитирует Миколенко пресс-служба ФФУ.

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Напомним, накануне нападающий Шахтера получил украинское гражданство, а главный тренер сборной Андрей Шевченко довызвал Мораеса в лагерь национальной команды. Новоиспеченный украинец вошел в список из 25-и игроков "желто-синих", которые примут участие первых матчах отбора к Евро-2020.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.

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