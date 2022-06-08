"Последний матч (с Уэльсом, – прим.) мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше.

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Сейчас перед нами стоит задача вернуться в высший дивизион, потому что мы не по праву вылетели в Лигу B. Я считаю, что мы должны оставаться в Лиге А, поэтому сейчас будем пытаться вернуться.

На юношеском уровне с Ирландией не встречался. Была теория, нам была представлена ​​команда соперников. Готовимся, уже три игры подряд проводим против британского футбола. Всё забыли, двигаемся дальше", – сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, встреча с Ирландией состоится 8 июня. Начало матча в 21:45.

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