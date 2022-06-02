Защитник Эвертона и сборной Украины убежден, что нервной концовки в игре с Шотландией можно было избежать.

Триумф "сине-желтым" принесли голы Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Артема Довбика.

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

"Было тяжело. Мы должны были забивать 5 мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу", – цитирует Миколенко Tribuna.

В финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 соперником Украины станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе. Начало – в 19:00 по Киеву. Победитель этой игры сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Украина в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022