Миколенко: Мы должны были забивать Шотландии 5 мячей и завершать игру
06:00 - Читати українською
Защитник Эвертона и сборной Украины убежден, что нервной концовки в игре с Шотландией можно было избежать.
завершено
Андрей Ярмоленко 33’
Роман Яремчук 49’
Артем Довбик 90+5’
33’ Андрей Ярмоленко
49’ Роман Яремчук
90+5’ Артем Довбик
Триумф "сине-желтым" принесли голы Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Артема Довбика.
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"Было тяжело. Мы должны были забивать 5 мячей и завершать игру в середине второго тайма. Но без нервов у нас никак. Завтра мы вылетаем в Кардифф и будем готовиться к Уэльсу", – цитирует Миколенко Tribuna.
В финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 соперником Украины станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе. Начало – в 19:00 по Киеву. Победитель этой игры сыграет на чемпионате мира в Катаре.
Украина в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022
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