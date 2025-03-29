Стало известно, когда Виталий Миколенко может вернуться на поле после травмы.

25-летний футболист повредил бедро во время ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

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По данным LiverpoolWorld, возможное возвращение Миколенко запланировано на матч против Ливерпуля, который состоится 2 апреля в рамках 30-го тура АПЛ. Однако есть определенные сомнения относительно того, сможет ли он выйти на поле в этот день.

Добавим, что в этом сезоне Миколенко отметился двумя ассистами в 29 матчах за английскую команду.

Сейчас Эвертон занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 34 балла.

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