Миколенко под вопросом на дерби против Ливерпуля – последствия травмы в сборной Украины
29 марта 13:15 - Читати українською
Стало известно, когда Виталий Миколенко может вернуться на поле после травмы.
25-летний футболист повредил бедро во время ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).
Миколенко прокомментировал свою травму и назвал игрока Бельгии, который больше всего вредил Украине, – это не Лукаку
По данным LiverpoolWorld, возможное возвращение Миколенко запланировано на матч против Ливерпуля, который состоится 2 апреля в рамках 30-го тура АПЛ. Однако есть определенные сомнения относительно того, сможет ли он выйти на поле в этот день.
Добавим, что в этом сезоне Миколенко отметился двумя ассистами в 29 матчах за английскую команду.
Сейчас Эвертон занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 34 балла.
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