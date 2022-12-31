"Мы упорно работаем над подписанием игроков. В то же время все знают, насколько сложным будет трансферное окно в январе, но мы все еще усердно работаем, пытаясь найти варианты для улучшения команды.

Динь готов освободить место для Миколенко – Эвертон пытается избавиться от француза на выгодных условиях

Кроме того, мы заметили во время переговоров с разными командами, что все немного озабочены из-за COVID-19. Никто не хочет тратить слишком много денег. Это сложно, но я абсолютно уверен, что мы сделаем два или три подписания.

Мы стараемся найти нужных игроков, чтобы они не просто закрыли проблемные позиции, но и на будущее. Я уверен, что мы привезем двух или трех футболистов, мы пригласим исполнителей, которые хотят быть в этом клубе. Это для меня главное", – цитирует Бенитеса официальный сайт Эвертона.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"