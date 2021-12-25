Британское издание Liverpool Echo отмечает, что главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес сразу после подписания Виталия Миколенко привлечет украинца к матчам АПЛ.

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"Люка Динь пропустил последние три матча Эвертона (напомним, у него конфликт с тренером – прим.), а Бен Годфри закрывал позицию левого защитника с неоднозначным результатом. Это значит, если Миколенко прибудет в январе, его могут сразу бросить на линию огня на Гудисон Парк", – заявляет источник.

По слухам, Эвертон заплатит Динамо за Виталия Миколенко около 23 млн евро.

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