Левый защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко близок к новому соглашению с "ирисками".

Виталий Миколенко оказался в списке игроков, с которыми Эвертон желает как можно быстрее продлить контракт, сообщает The Athletic.

Первый в этом списке – вратарь команды Джордан Пикфорд. Контракт Виталия Миколенко с Эвертоном действует до 2026 года, поэтому мерсисайдцы хотят заключить новое соглашение с 26-летним украинцем, чтобы следующим летом не потерять его на правах свободного агента.

Добавим, что кроме Пикфорда и Миколенко Эвертон планирует продолжить сотрудничество с Джеймсом Тарковски и Джеймсом Гарднером.

Напомним, что Виталий Миколенко выступает за "ирисок" с 2022 года.

