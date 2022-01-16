Уэйн Руни может вернуться в родной Эвертон, но статус будет совсем другой.

Легендарный бомбардир сборной Англии и Манчестер Юнайтед считается фаворитом на тренерский мостик "ирисок", сообщает The Sun.

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Руководство Эвертона не доверяет Рафе Бенитесу и уже ищет нового наставника. Именно на Гудисоне юный Руни стал звездой АПЛ, получив приглашение от Манчестер Юнайтед. Тренерская карьера 36-летнего специалиста тоже началась оптимистично. Под его руководством бедный как церковная мышь Дерби мог бы идти в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, но 21-очковый штраф оставляет "баранов" в зоне вылета. Тем не менее, работа молодого тренера привлекла внимание более статусных клубов.

Напомним, Эвертон Виталия Миколенко набрал очко в последних 4 турах АПЛ и опережает зону вылета всего на 6 пунктов.

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