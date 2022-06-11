Миколенко может получить результативного конкурента из Франции
Эвертон активно ищет усиление для своих флангов защиты.
"Ириски" обратили внимание на левого фуллбека Адриена Трюффера из Ренна, сообщает L’Équipe.
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20-летний защитник воспользовался проблемами конкурентов и ярко провел прошлый чемпионат Франции – 3 гола и 3 ассиста в 30 матчах. Контракт Трюффера рассчитан до лета 2025 года, а цена за Transfermarkt составляет 12 млн евро. Кроме Эвертона, на него также претендуют Вест Хэм, Аякс, Лестер и Хоффенхайм.
Добавим, что в составе "ирисок" единственный профильный левый защитник сейчас – это Виталий Миколенко. Трюффер мог бы стать конкурентом украинца, но также способен отыграть и на правом фланге обороны.
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