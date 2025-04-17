Фулбек "ирисок" может перейти в новый клуб во время летнего трансферного окна.

Английский клуб Тоттенхэм проявляет интерес к украинскому защитнику Эвертона Виталию Миколенко, сообщает Еverton.news. "Шпоры" готовятся сделать предложение по переходу украинца летом.

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Возможному трансферу Миколенко в Тоттенхэм может поспособствовать заинтересованность ливерпульцев к Ришарлисону, который не получает много игровой практики в составе "шпор". Впрочем, отмечается, что Эвертон не настроен продавать Миколенко, ведь нет достойной замены игроку. Нынешний клуб украинца хочет сделать ему предложение о продлении контракта с улучшенными условиями.

Напомним, Виталий Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года, в нынешнем сезоне защитник провел 31 матч за клуб и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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