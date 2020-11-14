Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает оставаться в сфере интересов итальянского Милана.

Тренер Динамо выбрал для Миколенко топ-чемпионат

По информации издания Calciomercato, "бело-синие" определились с ценой на 21-летнего защитника и хотят получить за игрока сборной Украины 15 млн евро. Представители "россонери" пристально следили за Виталием в октябрьских матчах за сборную и клуб (в ноябре украинец не выходил на футбольное поле из-за инфицирования COVID-19).

Напомним, контракт Миколенко с Динамо действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.

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