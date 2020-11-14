Миколенко может перейти из Динамо в Милан – киевляне требуют приличную сумму
11:37 - Читати українською
Сага с переходом защитника сборной Украины в итальянский клуб продолжает набирать обороты.
Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает оставаться в сфере интересов итальянского Милана.
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По информации издания Calciomercato, "бело-синие" определились с ценой на 21-летнего защитника и хотят получить за игрока сборной Украины 15 млн евро. Представители "россонери" пристально следили за Виталием в октябрьских матчах за сборную и клуб (в ноябре украинец не выходил на футбольное поле из-за инфицирования COVID-19).
Напомним, контракт Миколенко с Динамо действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.
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