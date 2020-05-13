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"Миколенко может играть в лигах Англии, Испании, Италии", – Де Пена надеется на быстрый трансфер своего друга

15:40 31 Читати українською
"Миколенко может играть в лигах Англии, Испании, Италии", – Де Пена надеется на быстрый трансфер своего друга
Карлос Де Пена и Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена оценил потенциал своего товарища по киевскому клубу Виталия Миколенко.

"Миколенко может играть во многих европейских лигах. Он – молодой игрок с хорошими физическими данными. Он – очень хороший левый защитник, игрок сборной Украины. Также он сильный и быстрый. Он легко может играть в Англии, Испании или Италии. Думаю, он перейдет в один из клубов из этих стран.

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Кроме того, Виталий – очень хороший парень. Я чувствую себя очень хорошо, играя с ним. Моя дружба с ним – на очень хорошем уровне. Надеюсь, он заиграет в топ-лиге. Думаю, он сделает это скоро", – рассказал Де Пена для Youtube-канала Динамо.

По информации СМИ, в услугах Миколенко заинтересованы итальянские команды, в частности – Милан.

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