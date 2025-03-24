Миколенко не смог доиграть матч против Бельгии, попросив замену на 69-й минуте. Позже Сергей Ребров сообщил, что защитник должен пройти МРТ, но повреждение действительно является серьезным.

Бельгия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

По мнению спортивного врача Дмитрия Бабелюка, речь идет о повреждении мышцы задней поверхности бедра. Точный диагноз неизвестен, но даже в самых простых случаях игроки обычно пропускают от недель. Таким образом, Миколенко может пропустить матчи против Ливерпуля (2 апреля), Арсенала (5 апреля) и Ноттингем Форест (12 апреля) в составе Эвертона.

К слову, Виталий провел 29 матчей за "ирисок" в этом сезоне, записав в свой актив 2 результативные передачи. Поединок против Бельгии же завершился разгромным поражением (0:3), оставив Украину в дивизионе B.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций