"Узнал об интересе 12 декабря после игры с Зарей. Мне сказали, что нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал, какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

"Слава Богу, что продали": Алиев – о переходе Миколенко в Эвертон

Когда я приехал, Игорь Михайлович привел пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать, оставаться ли в Динамо, завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры", – сказал он. Я ответил, что не знаю, готов ли, но очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. Когда Игорь Михайлович сказал мне, что я ему как сын, я задумался. Слезы были уже потом, когда был разговор между президентами двух клубов и все согласовали. Было много слухов, и я не верил, что это может быть со мной.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и заплакал. Мне домой ехать 40 минут, и, пожалуй, 30 из них я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувство. Был очень рад, и вместе с тем было очень страшно", – признался Миколенко в интервью пресс-службе "бело-синих" .

Напомним, Виталий является воспитанником киевлян, за первую команду которых провел 132 поединка. С Эвертоном левый защитник подписал контракт до 2026 года, дебют может состояться в кубковой игре 8 января.