"Поможет ли мой опыт Эвертону? Я надеюсь, что буду полезен клубу. Я скромный человек и не буду заранее говорить, что я приду и сделаю что-то невозможное. Я хочу прийти и побеждать в каждой следующей игре.

Миколенко в Эвертоне: журналист раскрыл финансовые детали трансфера украинца

Я не ушел из Лиги чемпионов, ведь Динамо не будет играть в ней весной. Я считаю, что Эвертон – команда с большими традициями и амбициями. Надеюсь, что я здесь вырасту как футболист, как личность и буду помогать команде", – цитирует Миколенко сайт Эвертона.

После 17 туров АПЛ новый клуб Виталия расположился на 15-й строчке.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу