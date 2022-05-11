Украинский защитник Виталий Миколенко не загремел в лазарет, а продолжает выступать за Эвертон.

Перенесенный матч 30-го тура АПЛ между Уотфордом и Эвертоном начнется в 21:45 по киевскому времени. Хозяева уже вылетели из АПЛ, а мерсисайдцы продолжают борьбу за выживание.

Виталий Миколенко в предыдущем матче забил шикарный дебютный гол за Эвертон, но досрочно покинул поле из-за проблем со здоровьем. К счастью, все обошлось судорогами, поэтому украинец снова выходит в старте.

Стартовые составы команд

Уотфорд: Фостер – Нгакиа, Кабаселе, Самир, Масина – Сиссоко, Каембе, Гослинг – Сема, Родригес, Калу.

Эвертон: Пикфорд – Ивоби, Коулман, Кин, Холгейт, Миколенко – Гордон, Дукуре, Делф, Грей – Ришарлисон.

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