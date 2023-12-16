Бернли принимает Эвертон в рамках 17-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24",

Матч Бернли – Эвертон начнется в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на Setanta Sports, которая является официальным транслятором АПЛ на территории Украины. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Миколенко вошел в топ-3 лучших защитников АПЛ – украинец опередил драгоценных звезд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Виталий Миколенко пропустит сегодняшний матч из-за травмы. Повреждение украинца незначительно. Главный тренер "ирисок" даже надеялся, что защитник успеет восстановиться, но, по всей видимости, не удалось. Заметим, что 14 последних матчей Эвертона Миколенко непременно начинал в стартовом составе.