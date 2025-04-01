Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес сообщил, что Виталий Миколенко постепенно возвращается к тренировкам, информирует BBC Sport Merseyside.

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По информации источника, украинец уже провел небольшое занятие накануне, и в клубе надеются, что он будет готов к предстоящему матчу. К слову, дерби Ливерпуля с Эвертоном состоится 2 апреля в рамках 30-го тура АПЛ. Начало в 22:00.

Добавим, что в этом сезоне Миколенко отметился двумя ассистами в 29 матчах за английскую команду. Сейчас Эвертон занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 34 балла.

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