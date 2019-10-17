Миколенко и Соболя ожидает большое будущее, – Шевчук

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мыслями относительно выхода "желто-синих" на Евро-2020 и оценил выступления Эдуарда Соболя и Виталия Миколенко.

"В сборной Украины полностью прошла эволюция. Многие молодые игроки, новый тренер с новыми идеями, с новой моделью игры. Мы видим, что ребята показывают яркую игру, за которой приятно наблюдать, и я вижу, что у нас большое будущее.

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Мы все верим в сборную, мы видим, что наша страна сейчас объединенная футболом. А ребята показывают отличную игру, получают результат и вполне заслуженно сыграют на Евро-2020.

На моей позиции играют Миколенко и Соболь, также может сыграть Матвиенко. Это талантливые ребята, они показывают очень качественную игру. Против Литвы играл Соболь, с португальцами – Миколенко. Оба показали высокий уровень игры, их ждет большое будущее.

Команда прогрессирует, показывает качественную игру. Игроки выросли. Мы видим, что у нас большой потенциал. Пока мы не ставим какую-то высокую цель, а потихоньку движемся к новым победам", – поделился Шевчук в комментарии Sport.ua.

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