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Миколенко и Соболя ожидает большое будущее, – Шевчук

06:30 104 Читати українською
Миколенко и Соболя ожидает большое будущее, – Шевчук
Виталий Миколенко / Footboom

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мыслями относительно выхода "желто-синих" на Евро-2020 и оценил выступления Эдуарда Соболя и Виталия Миколенко.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"В сборной Украины полностью прошла эволюция. Многие молодые игроки, новый тренер с новыми идеями, с новой моделью игры. Мы видим, что ребята показывают яркую игру, за которой приятно наблюдать, и я вижу, что у нас большое будущее.

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Мы все верим в сборную, мы видим, что наша страна сейчас объединенная футболом. А ребята показывают отличную игру, получают результат и вполне заслуженно сыграют на Евро-2020.

На моей позиции играют Миколенко и Соболь, также может сыграть Матвиенко. Это талантливые ребята, они показывают очень качественную игру. Против Литвы играл Соболь, с португальцами – Миколенко. Оба показали высокий уровень игры, их ждет большое будущее.

Команда прогрессирует, показывает качественную игру. Игроки выросли. Мы видим, что у нас большой потенциал. Пока мы не ставим какую-то высокую цель, а потихоньку движемся к новым победам", – поделился Шевчук в комментарии Sport.ua.

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Украина Украина Евро-2020 Виталий Миколенко Виталий Миколенко Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Украина - Португалия Эдуард Соболь Эдуард Соболь
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