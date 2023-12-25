Английские клубы традиционно поздравляют своих болельщиков с Рождеством. Виталий Миколенко и Михаил Мудрик присоединились к поздравлениям Эвертона и Челси соответственно.

Эвертон в своем твиттере поздравил болельщиков с Рождеством. Среди игроков, которые поздравляли с праздником, был и Виталий Миколенко – украинец на родном языке пожелал фанам "ирисок" счастливого Рождества.

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Игроки Эвертона для этого даже оделись в праздничную одежду – рождественские свитера и шапки Санта-Клауса, а каждый приветствовал на своем родном языке.

В Челси же получилось менее празднично – все, кроме Чилвелла, озвучили приветствие на тренировочном поле (в том числе и Михаил Мудрик). Только английский левый защитник поздравил болельщиков на фоне праздничной ёлки.

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