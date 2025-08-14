Забарный "убежал" от Ярмолюка, Миколенко будет играть против клуба третьего дивизиона: жеребьевка Кубка английской лиги
В Англии состоялась жеребьевка очередного раунда Кубка английской лиги.
Сезон в Англии стартовал и уже началась борьба за Кубок английской лиги. Жеребьевка второго раунда турнира определила соперников для клубов с украинцами в составе.
Зинченко на выходе из Арсенала – испанский клуб, который играл в финале еврокубка, неожиданно переманивает украинца
В жеребьевке участвовали победители предыдущего тура, а также представители АПЛ, которые не выступают в еврокубках. Виталий Миколенко с Эвертоном будут играть против Мансвилда Тауна, команде Ярмолюка будет противостоять Борнмут.
Сток Сити с Таловеровым сыграет против Брэндфорда, а Сандерленд Тутерова встретится с Хаддерсфилдом. Представитель пятого английского дивизиона Гримсби Таун попытается остановить Манчестер Юнайтед.
Матчи запланированы на 26 и 27 августа.
Пары второго раунда:
Борнмут – Брентфорд
Эвертон – Мансфилд Таун
Сток Сити – Брэдфорд Сити
Сандерленд – Хаддерсфилд
Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед