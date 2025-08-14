Сезон в Англии стартовал и уже началась борьба за Кубок английской лиги. Жеребьевка второго раунда турнира определила соперников для клубов с украинцами в составе.

Зинченко на выходе из Арсенала – испанский клуб, который играл в финале еврокубка, неожиданно переманивает украинца

В жеребьевке участвовали победители предыдущего тура, а также представители АПЛ, которые не выступают в еврокубках. Виталий Миколенко с Эвертоном будут играть против Мансвилда Тауна, команде Ярмолюка будет противостоять Борнмут.

Сток Сити с Таловеровым сыграет против Брэндфорда, а Сандерленд Тутерова встретится с Хаддерсфилдом. Представитель пятого английского дивизиона Гримсби Таун попытается остановить Манчестер Юнайтед.

Матчи запланированы на 26 и 27 августа.

Пары второго раунда:

Борнмут – Брентфорд

Эвертон – Мансфилд Таун

Сток Сити – Брэдфорд Сити

Сандерленд – Хаддерсфилд

Гримсби Таун – Манчестер Юнайтед