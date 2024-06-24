"Как чувствую себя? Все хорошо. Полных два дня я уже тренируюсь с командой. Очень рад, что вернулся на футбольное поле с командой и готовлюсь в дежурном режиме к матчу с Бельгией", – поделился Миколенко в эфире YouTube-канала УАФ.

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Напомним, защитник получил травму в товарищеском поединке против сборной Молдовы и поэтому не сыграл уже в двух матчах Украины на Евро-2024: против Румынии и Словакии. Поскольку Миколенко начал тренироваться с общей группой, то на него можно будет рассчитывать в матче против Бельгии.

К слову, матч Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало в 19:00. Параллельно начнется поединок Словакия – Румыния. Все команды в группе E сейчас имеют по 3 очка.

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