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Миколенко еще можно подписать по доступной цене, – журналист FoxSports

20 мая 19:35 728 Читати українською
Миколенко еще можно подписать по доступной цене, – журналист FoxSports
Виталий Миколенко / 1927.kiev.ua

Защитник Динамо и сборной Украины U-20 Виталий Миколенко попал в список самых интересных игроков на Чемпионате мира-2019 в Польше.

"Киевское Динамо никогда не прекращало подготовку талантливых футболистов в большом количестве. Последним в хронологическом порядке является Миколенко – левый защитник, в этом году проявивший себя как в чемпионате, так и в Лиге Европы.

Миколенко получил повреждение и пропустит чемпионат мира U-20

Его выступления поразили менеджера сборной Украины Андрея Шевченко, который недавно стал вызывать его в первую команду страны. Миколенко родился в 1999 году и наделен большой скоростью и умением играть низом, что делает его удары очень опасными из-за хорошей базовой техники. Срок его контракта истекает в 2023 году, но сегодня его еще можно подписать по доступной цене", – говорится в материале FoxSports.it.

Добавим, что Миколенко получил повреждение и не поможет сборной Украины U-20 на молодежном Чемпионате мира, однако успеет восстановиться к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

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Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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