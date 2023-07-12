Защитник Эвертона Виталий Миколенко спрогнозировал, кто из бывших партнеров также может в скором времени оказаться в лучшей лиге мира.

"Шапаренко первый, Жора Бущан – второй. Там столько футболистов сменилось, что я уже и не вспомню (смеется). Ванат, наверное. Он очень молод, мне очень нравится его игра.

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Шапаренко сейчас наберет форму после травмы. Увидите, он станет еще сильнее", – резюмировал Миколенко в интервью YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, сейчас в АПЛ выступают два воспитанника Динамо. Миколенко отыграл второй сезон в Эвертоне, а Илья Забарный с января защищает цвета Борнмута.

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