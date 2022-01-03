У защитника Эвертона Виталия Миколенко есть важный пункт в соглашении.

Языковой вопрос является важным в будущих отношениях между 22-летним левым защитником и "ирисками", утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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В контракте между игроком и клубом есть пункт об английском с четкими терминами. Очевидно, речь идет о том, что Виталий должен за соответствующее время выучить язык. Свое первое интервью в новом коллективе игрок нашей сборной давал на украинском и русском, а не на английском.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Его соглашение с ирисками рассчитано до июня 2026 года.