Миколенко дебютирует в сезоне: украинец попал в основу Эвертона на матч против команды третьего дивизиона
Виталий Миколенко наконец-то может помочь Эвертону в кампании 2025/26.
Украинец попал в стартовый состав "ирисок" на домашний матч 1/32 Кубка английской лиги против Мэнсфилд Таун. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
Миколенко получил досадную травму в последнем летнем спарринге против Ромы и пропустил первые 2 тура АПЛ. Без украинца Эвертон уступил Лидсу и переиграл Брайтон в матче-открытии Хилл Дикинсон стедиум. Сегодня "ириски" снова играют на своей новенькой арене.
Добавим, что Мэнсфилд Таун представляет Лигу 1 – третий дивизион Англии.
