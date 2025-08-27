Украинец попал в стартовый состав "ирисок" на домашний матч 1/32 Кубка английской лиги против Мэнсфилд Таун. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Миколенко получил досадную травму в последнем летнем спарринге против Ромы и пропустил первые 2 тура АПЛ. Без украинца Эвертон уступил Лидсу и переиграл Брайтон в матче-открытии Хилл Дикинсон стедиум. Сегодня "ириски" снова играют на своей новенькой арене.

Добавим, что Мэнсфилд Таун представляет Лигу 1 – третий дивизион Англии.

