"Миколенко в Эвертоне? Это супер, мы его поздравили. Это реально круто. Все за него рады.

Миколенко рассекретил наставления от Ярмоленко и Зинченко, чтобы закрепиться в АПЛ

В первую очередь, это стимул для других игроков. Думаю, что приход Луческу тоже на это повлиял. Переход Миколенко показал, что дорога в Европу открыта для всех. Главное – показывать себя и результат", – цитирует Бущана Dynamomania.

Напомним, Эвертон заплатил Динамо за Николенко около 23 млн. евро.