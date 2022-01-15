"Миколенко дал стимул другим игрокам Динамо, дорога в Европу открыта", – Бущан
16:52 - Читати українською
Голкипер Динамо Георгий Бущан поддержал своего экс-партнера по киевскому клубу Виталия Миколенко.
"Миколенко в Эвертоне? Это супер, мы его поздравили. Это реально круто. Все за него рады.
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В первую очередь, это стимул для других игроков. Думаю, что приход Луческу тоже на это повлиял. Переход Миколенко показал, что дорога в Европу открыта для всех. Главное – показывать себя и результат", – цитирует Бущана Dynamomania.
Напомним, Эвертон заплатил Динамо за Николенко около 23 млн. евро.
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