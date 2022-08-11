Ливерпульцы в новом сезоне будут иметь три комплекта экипировки.

Эвертон представил третью форму на сезон 2022/23, сообщает официальный сайт "ирисок".

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Обмундирование будет иметь желто-синюю окраску – на ее разработку датскую компанию Hummel вдохновила экипировка, в которой команда выступала в 1990-1992 годах. Особенностью этого комплекта будет Башня принца Руперта, которая заменит клубный герб. Новый элемент – башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ Эвертона. Также контуры башни расположены в нижней части футболки.

Вратарская форма выполнена в тонах мандарина с золотыми и чёрными вставками.

Напомним, Миколенко и Ко неудачно стартовали в новом сезоне АПЛ – в 1-м туре "ириски" на своем поле минимально уступили Челси (0:1). Уже в субботу, 13 августа, ливерпульцы на выезде сыграют с Астон Виллой.

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