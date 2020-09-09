Динамо не отпустит своих ключевых игроков без достойного предложения.

Президент Динамо Игорь Суркис определился ценам на своих самых перспективных игроков, сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside. По информации источника, прайс выглядит следующим образом:

Милан встретился с агентами Миколенко и Супряги

вингер Виктор Цыганков – 25 млн евро;

форвард Владислав Супряга – 15 млн;

защитник Виталий Миколенко – 30 млн.

Канал утверждает, что в лагерь киевлян уже поступило предложение по Цыганкове, которое не соответствует пожеланию Суркиса, но достаточное для начала переговоров.

По слухам СМИ, Супряга и Миколенко находятся на радарах нескольких итальянских клубов, среди которых есть Милан.

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