Миколенко – самый дорогой: Суркис установил ценники на главных талантов Динамо
Динамо не отпустит своих ключевых игроков без достойного предложения.
Президент Динамо Игорь Суркис определился ценам на своих самых перспективных игроков, сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside. По информации источника, прайс выглядит следующим образом:
Милан встретился с агентами Миколенко и Супряги
вингер Виктор Цыганков – 25 млн евро;
форвард Владислав Супряга – 15 млн;
защитник Виталий Миколенко – 30 млн.
Канал утверждает, что в лагерь киевлян уже поступило предложение по Цыганкове, которое не соответствует пожеланию Суркиса, но достаточное для начала переговоров.
По слухам СМИ, Супряга и Миколенко находятся на радарах нескольких итальянских клубов, среди которых есть Милан.
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