Защитник сборной Украины Виталий Миколенко считает, что во время Евро-2020 команде не стоит зацикливаться на собственных ошибках.

"У нас теория была буквально час назад (интервью опубликовано вчера. – прим.) Мы смотрели более положительные моменты. Дальше еще две игры, нужно больше положительных эмоций.

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Об ошибках, думаю, каждый игрок все знает, команда в общем знает все ошибки. Каждый их у себя в голове разобрал.

Не могу сказать, что их очень много было. Первая ошибка, когда первый гол был. Вторая ошибка... Не могу сказать, что это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

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