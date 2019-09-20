Миколенко – о вероятном недовольсте игроков Динамо работой Михайличенко: Не хотел бы выносить сор из избы

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"Для Динамо это был очень нервный поединок. Мы пытались контролировать ход поединка. Думаю, это у нас получилось. Просто не реализовывали свои моменты, и концовка получилась нервной. Однако, положили три очка в копилку.

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Атмосфера в команде? Надеюсь, что все уже позади. Игроки недовольны работой Михайличенко? Не хотел бы выносить сор из избы", – цитирует Миколенко Динамомания.

После победы над Мальме Динамо набрало 3 очка и делит первое место в турнирной таблице с Копенгагеном, который в параллельном матче группы В одолел Лугано (1:0).

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