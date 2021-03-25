Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями от матча первого тура отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Очень трудно было обороняться, выбегать в атаку. Ничья с таким соперником на выезде – это хороший результат.

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Особенно учитывая результат предыдущего матча с ними. Вся команда отработала очень хорошо", – сказал Миколенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии. К слову, в параллельном матче группы D подопечные Маркку Канервы также не выявили сильнейшего в битве с Боснией и Герцеговиной (2:2).

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