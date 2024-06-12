"Я, пожалуй, больше злой был, потому что 7 недель готовился, можно сказать, к этому матчу, потому что это последняя игра перед Евро. И травмировался, фактически, на ровном месте.

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Немножко тяжело было морально, но команда поддержала очень сильно. Мне приятно, что у меня такие есть тиммейты, которые всегда поддерживают и скажут правильные слова.

Сыграл ли в том эпизоде молдаванин слишком грубо? Я не сказал бы. Если бы он играл передней ногой мне в голеностоп – было бы грубо, а так – это просто несчастный случай.

Нельзя было не попробовать выйти на поле. Я не понимал, мне надо было пробежаться и понять, болит у меня или нет. Но в том моменте – да, я понял, что не могу на ногу наступать, и попросил замену", – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Виталий травмировался в середине первого тайма и был заменен на Александра Зинченко.

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