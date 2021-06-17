"Сейчас нет. А вот два года назад, когда мы играли с Сербией и Люксембургом, появилась информация о Милане. Впервые обо мне что-то такое появилось, вообще в первый раз обо мне начали писать в интернете. Вот тогда да, я задумывался. В голове крутились мысли: "Милан, Милан ..."

Миколенко попал в список приоритетных трансферов Наполи

Сейчас вообще ничего подобного. Вот если после чемпионата Европы я буду понимать, что есть что-то серьезное, тогда и посмотрим. А пока никакого давления не чувствую", – цитирует Миколенко официальный сайт УЕФА.

Напомним, недавно появилась информация, что итальянский Наполи возобновил интерес к 22-летнему украинцу. "Партенопейци" якобы готовы предложить за игрока около 14-ти миллионов евро.

Стоит заметить, что в прошлом сезоне Миколенко провел в составе Динамо 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал четыре результативные передачи, чем помог киевлянам выиграть УПЛ, а также добыть Кубок и Суперкубок Украины.

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