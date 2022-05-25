"Немножко устал после дороги, но я счастлив. Честно говоря, когда я приехал, говорил ребятам, что аж руки тряслись – так рад был видеть всех.

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В сборной я не был 9 месяцев. В последний раз еще в сентябре. Чувства немного другие, чем когда я приезжал из Динамо. Было много одноклубников в сборной и ты их всегда видел. А тут ты приезжаешь, и сколько их не видел. Очень соскучился.

Да, Шотландия – очень сильный соперник. Но такие игры выигрываются душой. Физически и тактически мы должны быть подготовлены, но такие матчи выигрываются душой и большим желанием. А этого у нас хоть отбавляй.

У нас свой фронт. Футбол – это непредсказуемая штука. Ты не знаешь, выиграешь или нет. Я могу пообещать, что мы будем бороться до последней минуты", – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок плей-офф за выход на ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной состоится 1 июня.

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